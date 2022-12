Hintergrund : Schiedsrichterinnen vor der WM in der Männerdomäne Fußball

Al-Rajjan Schiedsrichterinnen im Männerfußball sind längst noch nicht Normalität. Vor der WM-Premiere von Stephanie Frappart gab es schon einige Frauen, die im Profibereich aktiv waren.

Stéphanie Frappart:

Die Französin pfeift seit 2019 in der Ligue 1 - der höchsten Männer-Spielklasse ihres Heimatlandes. Im selben Jahr sorgte sie auch international für Furore, als sie von der UEFA mit der Leitung des Supercup-Duells zwischen Champions-League-Sieger FC Liverpool und Europa-League-Sieger FC Chelsea beauftragt wurde. 2020 war sie bei der Partie Juventus Turin gegen Dynamo Kiew als erste Schiedsrichterin in der Königsklasse im Einsatz. Auch in der Nations League und in der WM-Qualifikation pfiff sie als erste Schiedsrichterin.