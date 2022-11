WM in Katar : Schäfer vor Iran gegen USA: „Unglaublich aufgeladen“

WM in Katar

Berlin Fußballtrainer Winfried Schäfer hat das politisch brisante Spiel zwischen dem Iran und den USA bei der Fußball-WM in Katar als „unglaublich aufgeladen“ bezeichnet.

Erstmals nach 24 Jahren spielt der Iran bei einer WM am Dienstag (20.00 Uhr/MagentaTV und ARD) wieder gegen die USA, den politischen Erzfeind des Landes. Schon beim Turnier 1998 in Frankreich war das Spiel aufgeladen, das 2:1 in Lyon wird auch heute noch von Funktionären der Islamischen Republik als größter Erfolg der nationalen Fußball-Historie gefeiert.