Fußball-WM : Santos zu Ronaldo-Ärger: „Sauer auf Gegenspieler“

Al-Rajjan Kein Tor, Niederlage und eine schwache Leistung: Ronaldo erlebt mit Portugal einen WM-Tag zum Vergessen. Entsprechend genervt reagiert er bei seiner Auswechslung - eine Szene, die Fragen aufwirft.

Platz eins ermöglicht es Portugal, in der vermeintlich leichteren Turnierhälfte weiterzuspielen. Nächster Gegner ist im Achtelfinale am Dienstag die Schweiz. „Wir dürfen nicht nachlassen, denn bei einer WM ist jeder Gegner gefährlich“, mahnte Santos nach der vor allem in der zweiten Halbzeit schwachen Leistung seines Teams. Außenverteidiger Diogo Dalot sagte: „Ich hoffe, wir können daraus lernen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel am Dienstag.“