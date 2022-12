WM-Achtelfinale : Portugiese Bento hört als Trainer in Südkorea auf

Portugiese Bento hört als Trainer in Südkorea auf

Doha Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Paulo Bento hat sein Amt nach dem WM-Aus gegen Brasilien zur Verfügung gestellt: „Das war mein letzter Tag als Trainer von Südkorea.“

„Ich werde pausieren und dann schauen, was ich dann mache. Das habe ich den Spielern und dem Verbandspräsidenten gesagt. Diese Entscheidung habe ich schon im September getroffen, sie ist in Stein gemeißelt. Ich danke dem Verband und den Spielern für alles, was sie für mich getan haben“, sagte der Portugiese nach dem 1:4 im Achtelfinale gegen Brasilien.