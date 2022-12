Fußball-WM : Portugal-Coach über Joker-Rolle für Ronaldo: „Bereue nichts“

Doha Portugals Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos hat seinen Startelf-Verzicht auf Superstar Cristiano Ronaldo im verlorenen WM-Viertelfinale verteidigt. „Ich bereue nichts. Er wurde eingewechselt, als wir das für nötig hielten“, sagte Santos nach dem 0:1 gegen Marokko in Doha.

Marokkos Trainer Walid Regragui sagte, er sei erleichtert gewesen, dass Ronaldo nicht von Beginn an gespielt habe. „Ich hatte Angst, dass Ronaldo spielen könnte, weil er aus nichts ein Tor machen kann. Aber wir haben einen der besten Torhüter der Welt. Wenn er so hält, sind wir praktisch unschlagbar“, sagte Regragui über seinen erneut starken Keeper Bono.

Ronaldo hatte nach dem vorzeitigen Aus bei seiner fünften Weltmeisterschaft mit Tränen in den Augen den Platz verlassen. „Zwei Personen waren besonders enttäuscht: Cristiano Ronaldo und ich“, sagte Santos. „Natürlich trifft uns das, aber das ist Teil des Spiels.“ Ronaldo blieb in all seinen acht K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften in 570 Minuten ohne Treffer und verpasste es, Portugals WM-Torrekord von Eusébio einzustellen, der 1966 neunmal getroffen hatte. Ronaldo kommt auf acht Treffer bei fünf Weltmeisterschaften.