Mexikos Torwart : Ochoa nach Parade: Elfmeter von Lewandowski gesehen

Doha Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa hat den Elfmeter-Coup gegen Polens Weltfußballer Robert Lewandowski über längere Zeit sorgfältig vorbereitet.

„Wir haben daran gearbeitet in den letzten Wochen mit dem Torwarttrainer Gustavo. Es ist immer schwierig bei einem Elfmeter von Lewandowski. Du schaust dir 15-20 Elfmeter von ihm an und weißt nicht, welche Seite du auswählen sollst“, sagte Ochoa in Doha nach dem 0:0 zum WM-Auftakt in der Gruppe C. Der 37 Jahre alte Routinier, der in Katar seine fünfte WM spielt, hielt in der 58. Minute einen Strafstoß von Lewandowski, den dieser selbst rausgeholt hatte.