Extra : Nur ein DFB-Trio weiß, wie man Spanien schlägt

Shkodran Mustafi (hinten, l-r), Antonio Rüdiger, Benedikt Höwedes, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller, Kevin Volland (vorne, l-r), Ron-Robert Zieler, Erik Durm, Sebastian Rudy und Mario Götze posieren vor dem Freundschaftsspiel gegen Spanien am 18 November 2014. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Al-Rajjan Spanien, das ist für die meisten deutschen Nationalspieler der Generation um Manuel Neuer ein rotes Tuch. Auch der DFB-Kapitän und deutsche Rekordtorwart konnte in seiner langen und erfolgreichen Fußball-Karriere noch nicht gegen den Angstgegner gewinnen.

Beim einzigen Erfolg seit dem Jahr 2000, einem 1:0 im Testländersiel in Vigo, war Neuer zum Abschluss des WM-Sieg-Jahres im November 2014 nicht dabei. Im Tor stand vor acht Jahren Ron-Robert Zieler.

Wenn die DFB-Elf am Sonntag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Al-Bait-Stadion nördlich von Doha gegen Spanien unbedingt gewinnen muss, um eine realistische Achtelfinal-Chance zu wahren, stehen nur drei Spieler im Kader von Bundestrainer Hansi Flick, die in ihrer Karriere schon einmal gegen die Iberer gewinnen konnten. Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Mario Götze gehörten in der Regennacht im Nordwesten Spaniens zur DFB-Elf, die durch ein spätes Tor von Toni Kroos gewann.