Fußball-WM in Katar : „Nicht auf dem Platz spazieren“: Hilft Spanien dem DFB-Team?

Al-Rajjan Spanien und Japan entscheiden mit, ob Deutschland bei der WM weiterkommt. Dem Titelgewinner von 2010 würde ein Remis reichen. Trainer und Spieler versichern aber volles Engagement.

Spaniens Nationaltrainer ist in der asturischen Küstenstadt geboren und aufgewachsen, in seiner Heimat spricht man von der „Desgracia de Gijón“. Als Folge daraus sind die letzten Gruppenspiele bei einer WM längst gleichzeitig angesetzt - was die Rechnereien und Spekulationen in der Deutschland-Gruppe vor dem letzten Spieltag natürlich nicht verhindert.