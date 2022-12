Fußball-WM : Neymar wieder fit: Superstar bereit für WM-Achtelfinale

Lusail Superstar Neymar steht den Brasilianern im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Nationaltrainer Tite in Doha knapp: „Ja.“

Die Seleção startet am Montag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Südkorea in die K.o.-Phase des Turniers in Katar.