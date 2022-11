WM in Katar : Neuer hält an One-Love-Binde fest

Neuer hält an One-Love-Binde fest

WM in Katar

DFB-Torhüter Manuel Neuer will mit der One-Love-Binde auflaufen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Al-Shamal Mit der One-Love-Kapitänsbinde wollen mehrere Teams bei der Fußball-WM ein Zeichen setzen. Die unklare Haltung der FIFA erstaunt den DFB und Manuel Neuer.

Manuel Neuer will ungeachtet möglicher Sanktionen durch die FIFA im WM-Auftaktspiel gegen Japan die Kapitänsbinde mit dem One-Love-Symbol tragen.

Auf eine entsprechende Frage antwortete der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal kurz und bündig: „Ja.“

FIFA präsentiert eigene Optionen für Spielführerbinden

Der DFB hatte im September verkündet, gemeinsam mit anderen großen Fußball-Nationen wie England oder den Niederlanden die Kapitänsbinde bei der WM als Symbol für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit zu tragen. WM-Gastgeber Katar steht wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik. Die FIFA stellte mehrere eigene Optionen für Spielführerbinden vor, zum Beispiel mit Slogans wie „#SaveThePlanet“ oder #NoDiscrimination“.

Bierhoff kündigte an, dass man sich mit den anderen Nationen weiter abstimmen wolle. „Wir gehen davon aus, dass wir die Binde weiter tragen dürfen“, sagte der 54-Jährige. Die FIFA hat die One-Love-Binde bisher nicht verboten. Politische Äußerungen sind laut Statuten untersagt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte am Freitag klargemacht, an der Aktion auch festzuhalten, wenn eine Geldstrafe als Sanktion verhängt werde.