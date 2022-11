Fußball-WM in Katar : Nationalmannschaft vor Japan-Spiel für eine Nacht in Doha

Doha Umzug vor dem Auftakt: Die deutschen Fußball-Nationalspieler verbringen die Nacht vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan nicht in ihrem Teamquartier im Norden Katars, sondern in der gut 100 Kilometer entfernten Hauptstadt Doha.

„Bei den Abläufen ist es wichtig, in den Rhythmus zu kommen“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Die DFB-Auswahl wird daher am 22. November nach dem Abschlusstraining im Al-Shamal Stadion und dem Mittagessen im Zulal Wellness Resorts die rund einstündige Busfahrt nach Doha antreten.

Im dortigen Medienzentrum wird Bundestrainer Hansi Flick am späten Nachmittag gemeinsam mit einem Spieler bei der Pressekonferenz die letzten Auskünfte über das erste Gruppenspiel am 23. November (14.00 Uhr/ARD und Magenta TV) geben. Übernachtet wird dann in einem Hotel in Doha. Die Partie finde im Chalifa International Stadion statt.