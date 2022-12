Fußball-WM : Nach WM-Halbfinale: Krawalle in Brüssel, Party in Paris

Nach WM-Halbfinale: Krawalle in Brüssel, Party in Paris

Brüssel Nach Marokkos Halbfinal-Niederlage bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in Brüssel zu Zusammenstößen zwischen Marokko-Fans und der Polizei gekommen.

Einige Feuerwerkskörper seien in Richtung der Polizei gezündet worden, die daraufhin Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Derzeit würden Personen festgenommen.

Marokkaner zwischen Frust und Stolz

In Marokko reagierten etliche Fans mit großer Enttäuschung auf das Ergebnis. In Casablanca verließen viele Menschen sichtlich frustriert die Straßencafés, als der Franzose Randal Kolo Muani in der 79. Minute das zweite Tor gegen ihr Team schoss. Andere Marokkaner bangten bis zur letzten Minute vor den Bildschirmen mit ihrer Nationalelf mit.