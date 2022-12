Fußball-WM in Katar : Nach WM-Debüt: Kobel freut sich und drückt Sommer die Daumen

Doha Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund stellt nach seinem WM-Debüt für die Schweiz keine Ansprüche auf weitere Einsätze beim Turnier in Katar.

Für Kobel war die Partie gegen Serbien erst das vierte A-Länderspiel für die Schweiz. Er habe erst am Spieltag und sehr kurzfristig davon erfahren, dass er von Anfang an aufläuft, berichtete der BVB-Profi. „Ich habe mich riesig gefreut“, sagte Kobel. Ein „sehr spezielles Spiel“ sei es gewesen - und ein „sehr entscheidendes“. Er sei „mega glücklich“ über den Einzug ins Achtelfinale. In dem trifft die Schweiz am Dienstag auf Portugal (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV).