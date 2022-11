Endrunde in Katar : Nach Verletzung: Kolo Muani ersetzt Nkunku bei WM

Berlin Nach dem verletzungsbedingten Aus von RB Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt den aktuell besten Torschützen der Bundesliga ersetzen.

Der Angreifer befinde sich derzeit mit der Eintracht in Japan und werde am Donnerstagmorgen bei der Nationalmannschaft in Doha eintreffen. Zuvor hatten bereits die Zeitung „L'Equipe“ und der Radiosender RMC berichtet, dass Kolo Muani ins Team des Weltmeisters nachrücken soll. Der Frankfurter Angreifer hatte bislang zwei Kurzeinsätze in der Nationalmannschaft.