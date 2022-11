WM-Gruppe G : Mit Shaqiri: Schweiz weiter als 2018 gegen Brasilien

Doha Ex-Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri geht mit guten Erinnerungen und voller Zuversicht in das zweite WM-Gruppenspiel der Schweizer gegen Brasilien heute (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Der frühere Offensivmann des FC Bayern München, der inzwischen beim US-Club Chicago Fire spielt, ist nach wie vor einer der Schlüsselspieler im Schweizer Team. Die WM in Katar ist schon seine vierte. An der Hälfte der letzten 24 Tore der Eidgenossen bei Großereignissen (EM und WM) war er direkt beteiligt. Acht Treffer erzielte er selbst, vier weitere bereitete er vor - wie beim damaligen 1:1 gegen Brasilien in Russland und am vergangenen Donnerstag beim 1:0 im ersten Gruppenspiel in Katar gegen Kamerun.