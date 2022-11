Fußball-WM : Mexikos Coach warnt vor Saudi-Arabien: „Exzellente Arbeit“

Al-Rajjan Mexikos Nationaltrainer Gerardo Martino hält den bisherigen Erfolg Saudi-Arabiens bei der Fußball-WM nicht für Zufall. „Was sie gegen Argentinien gezeigt haben, war das Ergebnis exzellenter Arbeit.

Martino lobte die gegnerische Auswahl von Hervé Renard vor allem für ihre Leistung beim 2:1 gegen Argentinien und in der ersten Halbzeit gegen Polen, als am Ende ein 0:2-Niederlage stand. „Wir wissen, was sie in diesen Spielen geschafft haben“, sagte Martino. „Aber wir fühlen keine Angst. Wir respektieren den Gegner, aber ich habe keine Angst.“