Vor WM-Gruppenfinale : Mexikanischer Box-Champion in Rage: Droh-Nachricht an Messi

Mexikanischer Box-Champion in Rage: Droh-Nachricht an Messi

Doha Ein Mexikaner ist sauer auf Lionel Messi. Aber kein Fußballer, sondern ein Boxprofi. Stein des Anstoßes ist eine angeblich respektlose Geste des Argentiniers in der Kabine nach dem Sieg gegen Mexiko.

„Möge er zu Gott beten, dass er mir nicht begegnet“, schrieb der mehrfache Champion unter anderem bei einer wahren Twitter-Tirade gegen den Superstar der Argentinier, der an diesem Mittwoch im Stadion 974 gegen Polen im Gruppenfinale um den Einzug in die K.o.-Runde spielt.

Eine Szene in der Umkleidekabine der Südamerikaner nach dem 2:0 am vergangenen Samstag in Katar gegen Álvarez' Heimat Mexiko hatte den professionellen Faustkämpfer in Rage gebracht. Messi hatte beim Ausziehen mit einem Schuh ein mexikanisches Trikot berührt, das auf dem Boden lag. Ein Video aus der Kabine zeigt deutlich, dass Messi in dem Moment gar nicht nach unten schaut.