WM in Katar : Matthäus über DFB-Team: „Achtelfinale ist jetzt Pflicht“

WM in Katar

Doha Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut den deutschen Fußballern bei der WM in Katar nach dem Remis gegen Spanien viel zu.

„Das Achtelfinale ist jetzt Pflicht, trotz der Konstellation in der Gruppe. Wir haben es in der eigenen Hand, mit einem höheren Sieg gegen Costa Rica die Weichen aufs Weiterkommen zu stellen“, schrieb der 61-Jährige in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. „Die Leistung gegen Spanien gibt viel Kraft, Energie und Selbstvertrauen im Hinblick auf die weiteren Aufgaben und hat Lust auf mehr gemacht“, betonte der ehemalige Bayern-Profi.