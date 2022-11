Fußball-WM : Mainz-Profi Lee: „Bei der WM zu spielen, ist mein Traum“

Doha Auf seinen Deutschland-Stationen bei Holstein Kiel und dem FSV Mainz 05 hat Jae-Sung Lee wahrlich noch nicht die große Fußball-Welt entdeckt. Kein Wunder, dass der südkoreanische Nationalspieler das WM-Abenteuer in Katar ganz besonders aufsagt.

„Bei der Fußball-WM zu spielen, ist mein Traum. Vor dem Spiel war ich auch ein bisschen nervös, aber mit dem Anpfiff war es vorbei“, berichtete der 30-Jährige nach dem 0:0 gegen Uruguay am Donnerstag.

Bereits vor vier Jahren in Russland kam Lee in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, darunter auch beim 2:0 gegen den damals amtierenden Weltmeister Deutschland. Damals mussten die Asiaten zusammen mit dem DFB-Team nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Dieses Mal soll die WM-Reise länger andauern. Dafür ist ein Sieg gegen Ghana am Montag Pflicht. „Da müssen wir gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen.“