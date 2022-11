Fußball-WM : Lahm und Klinsmann: Ziel muss WM-Halbfinale sein

Berlin Als Profis waren Philipp Lahm und Jürgen Klinsmann selbst Weltmeister. Bei der WM in Katar erwarten beide vom deutschen Nationalteam zumindest den Sprung ins Halbfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft war bei der WM 2018 in Russland als Titelverteidiger nach der Vorrunde als Gruppenletzter ausgeschieden, bei der EM im Vorjahr in England war nach dem Achtelfinale Schluss. Beide Male habe es nicht unbedingt an der Qualität der DFB-Elf gelegen. „Aber eine Achse gab es eben eher nicht, es gab viele Nebengeräusche und Ungereimtheiten. Es gab verdiente ältere Spieler und eine neue Generation, die nachkam“, sagte der frühere Bayern-Profi Lahm (39) und ergänzte: „Es passte an einigen Stellen nicht. Die Diskussion über "Die Mannschaft" ist ja auch deshalb entstanden, weil nicht mehr drin war, was draufstand.“