Ehemaliger Nationalspieler : Kuranyi vermisst „Spieler, die Charakter zeigen“

Stuttgart Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi vermisst nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar Persönlichkeiten im DFB-Team. „Spieler, die Charakter zeigen, haben gefehlt“, sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Nachdem Deutschland bereits bei der Weltmeisterschaft in Russland vor vier Jahren in der Gruppenphase gescheitert war, brauche es nun einen Umbruch, findet Kuranyi. „Es darf nicht einfach weitergemacht werden. Es braucht frische Impulse.“ Bundestrainer Hansi Flick stellt Kuranyi aber nicht in Frage. „Es gibt andere Positionen, über die diskutiert werden sollte“, sagte er.