Fußball-WM : Kritik für England - Owen: Talentiertester auf der Bank

Al-Chaur Die lautstarken Pfiffe und die Kritik an Englands Fußballern ließ Nationaltrainer Gareth Southgate einfach an sich abperlen.

„Natürlich möchte ich, dass die Fans glücklich sind und lächeln. Das haben wir heute nicht geschafft. Unser Ziel ist es aber, die Qualifikation zu schaffen, dafür haben wir drei Spiele. Du musst ruhig bleiben in diesen Momenten“, sagte Southgate nach dem tristen 0:0 gegen die USA in Al-Chaur. Im Gegensatz zum starken 6:2 gegen Iran boten die Three Lions diesmal spielerische Magerkost an. Die Fans pfiffen bei Spielende kräftig.