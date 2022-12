Fußball-WM : Klinsmann schwärmt vor WM-Finale: „Wir alle sind Messi“

Doha Der frühere Bundestrainer und heutige FIFA-Experte Jürgen Klinsmann gönnt Argentiniens Superstar Lionel Messi von Herzen den ersten WM-Titel seiner Karriere.

„Ich habe hier schon einmal gesagt: Wir alle sind Messi. Wir alle wollen, dass er diesen Titel gewinnt, um in seiner Heimat endlich in einem Atemzug mit Diego Maradona genannt zu werden. Das ist bei dieser WM eine wunderbare Story in sich“, sagte Klinsmann in Doha bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem für globale Fußball-Entwicklung zuständigen FIFA-Direktor Arsène Wenger.