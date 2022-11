Fußball-WM in Katar : Kamerun-Coach nach Schlaganfall bei WM: „Ich bin ein Wunder“

Doha 2016 lag Rigobert Song nach einem Schlaganfall im künstlichen Koma. Jetzt betreut er Kamerun als Nationaltrainer bei der WM.

Rigobert Song ist sich über den Stellenwert seiner WM-Teilnahme bewusst. „Ich bin ein Wunder“, sagte der Nationaltrainer Kameruns. Am 2. Oktober 2016 war der damals 40-Jährige in seinem Haus nahe Yaoundé zusammengebrochen. Die Diagnose: Schlaganfall.

Song wurde ins künstliche Koma versetzt, dann zu einer OP nach Paris ausgeflogen. Kurz vor Weihnachten meldete er sich in einem Interview mit der französischen Sporttageszeitung „L'Equipe“ in der Öffentlichkeit zurück. Und erklärte, er habe praktisch keine Folgeschäden.

„Ich bin wirklich von weit her zurückgekommen“, sagte der einst eisenharte Verteidiger, der unter anderem für den FC Liverpool und 2001/02 ein paar Monate für den 1. FC Köln gespielt hatte. Sein Glück sei gewesen, dass ihn ein Besucher gefunden habe. „Mein Blutdruck lag bei 25. Alles in meinem Kopf explodierte“, sagte er. „Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen bin und meine Zunge hing heraus.“ Sein erster Gedanke sei der an Marc-Vivien Foé gewesen. Seinen Mitspieler, der 2003 bei einem Länderspiel in Lyon auf dem Spielfeld starb.