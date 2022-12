Nach WM-Niederlage : Kahn an Coman & Co.: „Aufstehen und weitermachen“

München Kingsley Coman und Dayot Upamecano schnuppern am WM-Titel, doch am Ende reisen auch sie enttäuscht aus Katar ab. Einen Appell gibt es von Bayern-Chef Oliver Kahn.

Vorbereitung auf zweiten Saisonteil

Die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil beginnt beim FC Bayern am 3. Januar. An diesem Tag stehen die medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Am 6. Januar geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann zu einem sechstägigen Trainingslager nach Doha. Am 13. Januar steht am FC Bayern Campus ein Spiel gegen den österreichischen Meister RB Salzburg an. Eine Woche später geht es dann bei RB Leipzig wieder um Punkte im Kampf um die elfte deutsche Meisterschaft in Folge.