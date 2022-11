Fußball : Jüngste WM-Fahrer: Moukoko kann nicht alle Rekorde brechen

Berlin Dortmunds Moukoko ist der jüngste Teilnehmer dieser Fußball-WM und könnte auch Deutschlands jüngster WM-Torschütze werden. Eine Rekordmarke einer Fußball-Ikone wird er nicht mehr brechen können.

Bei der am 20. November beginnenden WM in Katar wird der 17 Jahre alte Moukoko wieder der Jüngste sein, obwohl der Stürmer von Borussia Dortmund just am Tag des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador am Sonntag 18 wird. Endlich volljährig also, wie alle anderen über 800 Spieler auch, die an dieser Endrunde teilnehmen.