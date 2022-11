WM in Katar : Japan trainiert mit 25 Spielern - Endo wieder dabei

WM in Katar

Japans Fußball-Nationaltrainer Hajime Moriyasu tritt mit seiner Mannschaft am Mittwoch gegen Deutschland an. Foto: kyodo/dpa

Doha Japans Schlüsselspieler Wataru Endo ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder im Mannschaftstraining und darf auf einen WM-Einsatz gegen Deutschland hoffen. Der 29-Jährige vom VfB Stuttgart absolvierte die Einheit auf dem Trainingsgelände von Al Sadd SC.

Endo hatte sich in der letzten Bundesliga-Woche am Kopf verletzt und war seither ausgefallen. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) trifft Japan im ersten Spiel der WM-Vorrundengruppe E auf Ex-Weltmeister Deutschland.