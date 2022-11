Nationalmannschaft : Jamal Musiala viertjüngster DFB-Spieler bei WM

Al-Rajjan Jamal Musiala ist der viertjüngste DFB-Spieler, der je bei einer Fußball-WM zum Einsatz kam.

Durch sein Turnier-Debüt in Al-Rajjan gegen Japan im Alter von 19 Jahren, 8 Monaten und 28 Tagen schob sich der Offensivspieler vom FC Bayern München in dem Ranking vor Toni Kroos, der 2010 in Südafrika mit 20 Jahren, 5 Monaten und 19 Tagen erstmals bei einer WM für die Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz kam.