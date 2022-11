Turnier in Katar : Jakobs muss weiter auf Spielberechtigung für Senegal warten

Turnier in Katar

Doha Kurz vor seinem WM-Auftaktspiel wartet Afrikameister Senegal weiter auf die Spielberechtigung für den gebürtigen Kölner Ismail Jakobs.

Jakobs durchlief diverse Jugendmannschaften des 1. FC Köln und debütierte für die Rheinländer auch in der Bundesliga, ehe er 2021 in die französische Ligue 1 zum Spitzenclub AS Monaco wechselte.