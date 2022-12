Fußball-WM : Internationale Pressestimmen zu den Viertelfinals

Doha Die Halbfinalteilnehmer bei der Fußball-WM in Katar stehen fest. Nach Kroatien gegen Brasilien und Argentinien gegen die Niederlande setzen sich auch Marokko gegen Portugal und Frankreich gegen England durch.

England

„Daily Mail“: „Wie könnte Gareth Soutgate jetzt dieses englische Team verlassen? Sein Herz wird gebrochen sein, aber die Three Lions sind in seiner Amtszeit von einer Zirkusnummer zu einer Spitzen-Fußballnation geworden.“

Frankreich

„L'Équipe“: „Crunchissime! Was für ein Glück. Am Ende eines bis zum Schluss spannenden Spiels werfen die Franzosen England raus. Am Mittwoch treffen sie auf Marokko, die größte Sensation dieser Weltmeisterschaft.“

Marokko

„Le Matin“: „Die Löwen vom Atlas haben am Samstag ein historisches Kap umschifft, indem sie das Portugal Cristiano Ronaldos im Viertelfinale der WM 2022 schlugen und sich ins Halbfinale des ruhmreichen Cups erhoben, zum ersten Mal in ihrer Geschichte und in der des afrikanischen und arabischen Fußballs. In allen Ecken des afrikanischen Kontinents, der arabischen und der islamischen Welt hatten die Löwen Millionen Unterstützer hinter sich.“