Fußball-WM : Hitzlsperger: DFB-Team „keine Turniermannschaft mehr“

Berlin Das Aus des DFB-Teams in der WM-Vorrunde schockt Fußball-Deutschland. Für den früheren Nationalspieler Thomas Hitzlsperger wirft das Scheitern grundsätzliche Fragen auf.

Das erneute frühe WM-Scheitern hat nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger endgültig den Nimbus der DFB-Auswahl zerstört. „Wir sind keine Turniermannschaft mehr“, sagte der ARD-Experte am Donnerstag nach dem Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar.

Schon 2018 war das DFB-Team in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Das wirft laut Hitzlsperger grundsätzliche Fragen auf. „Sind wir wirklich so gut, haben wir wirklich so viele gute Spieler, wie wir glauben? Da wäre ich mir nicht so sicher“, sagte der 40-Jährige.