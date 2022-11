Fußball-WM : Ghana-Coach Addo zu Kritik: „Es ist immer dasselbe“

Doha Vor dem womöglich vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea weist Ghanas Nationaltrainer Otto Addo jegliche Kritik am Spielstil seiner Mannschaft zurück.

Ghana steht am Montag (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Südkorea bereits gehörig unter Druck. Schließlich ist es das Ziel, die Gruppenphase zu überstehen und das Achtelfinale zu erreichen. Ausgerechnet Addo hat an der erfolgreichen Karriere von Südkoreas Star Heung-min Son einen Anteil. „Ich hatte ihn als Spieler in der U19 in Hamburg“, sagte Addo. Es sei gerade bei Jugendspielern immer schwer, eine Entwicklung vorherzusagen. „Aber ich habe in ihm etwas gesehen und ihn der ersten Mannschaft vorgeschlagen. Er hat eine tolle Karriere.“