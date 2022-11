Fußball-WM in Katar : „Geschichte schreiben“: Japan als DFB-Prüfstein

Al-Rajjan Im deutschen Lager ist der Respekt vor Japan groß. Europa-League-Sieger Kamada führt ein Team voller international erfahrener Profis an. Der Spielplan könnte für die Japaner zum Vorteil werden.

„Wir scherzen schon manchmal herum. Teams, die bei der WM in der Vorrunde ausscheiden, haben anschließend mehr Freizeit. Darum heißt es bei uns häufiger: Es ist ja toll, dass ihr bald etwas mehr Urlaub habt“, sagte Kamada der Deutschen Presse-Agentur vor dem direkten Duell an diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Seine Scherze adressierte er konkret an Mario Götze und Kevin Trapp, die im Gegensatz zu Kamada nicht von Anfang an spielen dürften.