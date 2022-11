Nationalmannschaft : Generalprobe mit wenig Aussagekraft: DFB testet gegen Oman

Maskat Hansi Flick muss im letzten WM-Test ein paar Kompromisse machen. Die Turnier-Elf wird gegen den Oman nicht auflaufen. Ein paar Erkenntnisse für Katar erhofft sich der Bundestrainer dennoch.

Mario Götze zum Beispiel dürfte nach Flicks Worten sein mit Spannung erwartetes Comeback nach fünf Jahren im DFB-Trikot in Maskat eher nicht in der Startelf feiern. „Was mit Mario ist, muss man abwarten. Er hat viele Minuten in den Beinen“, sagte Flick nach dem Abschlusstraining am Dienstag, bei dem der Frankfurter aus Gründen der Belastungssteuerung pausierte.