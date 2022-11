Fußball-WM : Frankreich im Achtelfinale, Argentinien hat noch Chancen

Berlin Die Favoriten kommen bei der WM am Samstag zu Siegen. Drei Superstars treffen für ihre Teams. Der DFB legt sich mit der FIFA an.

Dank des ersten Turniersieges darf Polen auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Das Team um Superstar Robert Lewandowski gewann am Samstag gegen Saudi-Arabien mit 2:0 (1:0). Vor 44.259 Zuschauern in Al-Rajjan erzielten Piotr Zielinski in der 39. Minute und Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski (82.) die Tore für die Polen, die in der Tabelle der Gruppe C mit vier Punkten an der Spitze liegen. Letzter Vorrundengegner ist am kommenden Mittwoch Argentinien (3 Punkte). Saudi-Arabien (3) trifft dann auf Mexiko (1).