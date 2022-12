Fußball-WM : FIFA-Chef Infantino „in erster Amtszeit“

FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Pressekonferenz in Doha. Foto: Tom Weller/dpa

Al-Rajjan FIFA-Präsident Gianni Infantino könnte bis 2031 im Amt bleiben, sollte er noch zweimal wiedergewählt werden.

Bei Beratungen im Council des Fußball-Weltverbandes in Katar sei klargestellt worden, „dass ich mich in meiner ersten Amtszeit befinde“, sagte der Schweizer während einer Pressekonferenz. Er führt die FIFA seit Februar 2016 an.