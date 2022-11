Fußball-WM : Faesers Infantino-Bild: „One Love“ bleibt Gesprächsthema

Al-Rajjan Die Innenministerin trägt beim deutschen Spiel gegen Japan die „One Love“-Binde. Ein Foto suggeriert, dass Gianni Infantino das gar nicht missfällt. In Straßburg rügen die Europapolitiker die FIFA.

„Dann hat er mich auch auf die Binde angesprochen, ob das die Binde ist, dann habe ich ihm gesagt: „Und ist nicht so schlimm wie Sie denken, oder?““, berichtete Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin von ihrem Platzwechsel beim deutschen WM-Spiel im Katar am Vorabend im Chalifa-Stadion. In den sozialen Medien kursierte da schon ein Foto, das suggerierte, dass der FIFA-Präsident die von seinem Fußball-Weltverband verbotene Binde alles andere als schlimm fand.