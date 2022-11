Fußball-WM : Enttäuschung für Uruguay zum Auftakt: 0:0 gegen Südkorea

Al-Rajjan Für Uruguays Altstars wie Luis Suárez und Diego Godín dürfte es die letzte WM sein. Der Auftakt gegen Südkorea fiel bescheiden aus. Ein Punkt, der beiden Seiten aber noch alle Chancen lässt.

Die Altstars Luis Suárez, Diego Godín und Co. versammelten sich kurz auf dem Rasen und wussten nicht so recht, was sie mit der enttäuschenden Nullnummer anfangen sollen. Deutlich glücklicher schauten da die Südkoreaner drein, die sich vor ihren Fans verneigten und gar eine kleine Ehrenrunde starteten.