Fußball-WM : England vorerst ohne Sterling - „Familie geht vor“

Al-Chaur Nach einem bewaffneten Einbruch in das Haus seiner Familie wird die WM für Raheem Sterling zur Nebensache. Coach Southgate beschreibt die schwierigen Stunden. Ob der Stürmer zurückkehrt, ist offen.

In Sterlings Wohnung in der Heimat ist nach übereinstimmenden Medienberichten von bewaffneten Menschen eingebrochen worden, als dessen Familie zu Hause war. Sterling stand deshalb bei dem 3:0 der Engländer nicht im Kader der Three Lions. Southgate berichtete von Gesprächen mit Sterling und den Stunden vor dem Spiel, in denen das Thema auch in der Mannschaft präsent war. „Es ist nicht ideal für eine Gruppe vor einem solchen Spiel. Das Individuum ist in so einer Situation aber wichtiger als die Gruppe“, stellte Southgate klar.