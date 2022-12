Franzöisches Nationalteam : Doch nicht Zidane? Le Graët deutet Deschamps-Verbleib an

Doch nicht Zidane? Le Graët deutet Deschamps-Verbleib an

Doha Der Wechsel von Didier Deschamps zu Zinedine Zidane als französischer Fußball-Nationaltrainer nach der WM soll laut einigen Medien schon beschlossen sein, doch Frankreichs Verbands-Präsident Noel Le Graët deutete jetzt einen Verbleib Deschamps' an.

„Wenn Sie darauf bestehen, will ich ehrlich sein: Mein Wunsch ist es, dass Didier bleibt“, sagte er in einem Interview mit „Le Figaro“: „Wenn man das Glück hat, einen Didier Deschamps zu haben, klopft man nicht an die nächste Tür, solange er da ist.“