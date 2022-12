Chronik : Die 16 Bundestrainer-Monate von Flick im Zeitraffer

Doha Hansi Flick legt als Bundestrainer mit einer Rekordserie los. Danach läuft es nicht mehr rund. Das frühe WM-Aus in Katar markiert den Tiefpunkt. Doch der Bundestrainer bleibt.

August 2021: Auf dem DFB-Campus in Frankfurt, der damals noch eine Baustelle ist, wird Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw präsentiert. Den Bundestrainer-Posten nennt er „eine Verpflichtung, eine Riesenverantwortung“. Der Sieben-Titel-Champion mit dem FC Bayern kündigt an, „'all in' dafür zu gehen, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen“.