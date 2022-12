Nationalmannschaft : DFB-Elf mit Neustart im März 2023: Jubiläumsspiel steht an

Frankfurt/Main Nach dem frühen WM-Scheitern in Katar beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden März die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Zwei Testspiele sind nach derzeitigem Stand zwischen dem 22. und 28. März geplant.

Insgesamt wird Bundestrainer Hansi Flick - oder ein möglicher Nachfolger - zehn Test-Partien im Jahr 2023 mit der DFB-Auswahl bestreiten. Weitere Doppeltermine sind im September, Oktober und November geblockt. Gegner und Spielorte wird der DFB zeitnah benennen, möglicherweise schon nach der Präsidiumssitzung am Freitag kommender Woche in Frankfurt. Die Auslosung der EM-Endrundengruppen findet am 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie statt.