Turnier in Katar : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Turnier in Katar

Kroatiens Luka Modric in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa

Doha Im Spiel um Platz drei will sich Kroatien im womöglich letzten WM-Spiel von Kapitän Luka Modric mit einem Sieg aus Katar verabschieden. Bei Gegner Marokko scheint die Motivation weniger hoch.

Die beiden unterlegenen Halbfinalisten Marokko und Kroatien spielen bei der Fußball-WM in Katar heute (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) um den dritten Platz. Die Vorfreude auf das Duell um Bronze hält sich bei den Nordafrikanern aber in Grenzen, wie Trainer Walid Regragui bei der Pressekonferenz vorab durchblicken ließ. „Um ganz ehrlich zu sein“, meinte Regragui, „wir wollten das Finale spielen am Sonntag, nicht das Spiel morgen.“