WM in Katar : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Doha Die Spannung steigt: Argentinien und Kroatien können den Finaleinzug perfekt machen. Frankreich und Marokko bereiten sich auf ihr Halbfinale vor. Und der DFB will Antworten geben.

Zwei Fußball-Nationen kämpfen um das erste Endspielticket, bei zwei anderen steigt das Halbfinal-Fieber - und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschäftigt sich in der Heimat weiter mit den Aufräumarbeiten nach dem WM-Debakel. Das bringt der Dienstag rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar:

Halbfinale: Argentinien - Kroatien

Vize-Weltmeister Kroatien setzte sich in den beiden K.o.-Runden jeweils im Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien durch. Die Argentinier, bei denen Marcos Acuna und Gonzalo Montiel Gelbsperren absitzen müssen, bezwangen im Achtelfinale Australien in der regulären Spielzeit und in der Runde der letzten Acht die Niederlande im Elfmeterschießen.

Vorbereitungen auf Frankreich - Marokko

Abschlusstraining und Pressekonferenz - bei den Franzosen und Marokkanern dürften die Aktivitäten am Dienstag die Vorfreude auf ihr Halbfinal-Duell nochmals steigern. Die französische Auswahl steht kurz davor, nach 1998, 2006 und 2018 zum vierten Mal in ein WM-Endspiel einzuziehen - zumal die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps am Mittwoch gegen Marokko klar favorisiert ist. „Wir sollten nicht in die Falle tappen und denken, wir seien die Favoriten“, warnte indes Abwehrspieler Raphaël Varane. „Marokko steht im Halbfinale, das war nicht nur Glück.“