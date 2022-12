Achtelfinale : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Doha Die Fußball-WM startet in die K.o.-Phase. Den Auftakt machen die Niederlande gegen die USA, abends duellieren sich Argentinien und Australien.

Bei der Fußball-WM in Katar beginnt an diesem Samstag die K.o.-Phase. Den Auftakt machen die favorisierten Niederländer um 16.00 Uhr (MEZ) gegen die USA. Ab 20.00 Uhr will Superstar Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale einziehen.

Achtelfinale: Niederlande - USA (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV)

US-Coach Gregg Berhalter, einst selbst in den Niederlanden als Spieler aktiv, will das nicht begreifen. „Es ist schon lustig, dass es in den Niederlanden immer Kritik gibt. An allem. Ich erinnere mich an ein Spiel, da lagen wir gegen Ajax 0:1 zurück - und sie wurden gnadenlos ausgepfiffen“, sagte der 49-Jährige, dem auch ein dreckiger Sieg willkommen wäre.