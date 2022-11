Katar : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Doha Acht Teams sind heute im WM-Einsatz. Nur Titelverteidiger Frankreich kann die letzte Aufgabe in der Vorrunde locker angehen.

Tunesien - Frankreich (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Der Weltmeister steht bereits im Achtelfinale und so gut wie sicher auch als Gruppensieger fest. Trainer Didier Deschamps hat daher einige Änderungen in der Startelf angekündigt. So dürfen die Bundesligaprofis Benjamin Pavard, Kingsley Coman (beide Bayern München) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) auf einen Einsatz von Beginn an hoffen.