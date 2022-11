Turnier in Katar : Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Doha Der vierte Tag der WM bringt wieder vier Spiele. Erstmal ist auch das DFB-Team gefordert. Der Gegner ist ein echter Prüfstein.

Am Mittwoch steigt Deutschland in die Fußball-Weltmeisterschaft in die Katar ein. Gegen Japan soll ein Sieg her - doch auch drei weitere Begegnungen stehen auf dem Spielplan. Neben der Elf von Hansi Flick gehen mit Spanien, Kroatien und Belgien drei weitere hochkarätig besetzte Mannschaften an den Start.