FIFA-Präsident : Dänischer Sportdirektor kritisiert Infantino: „Geschämt“

Al-Rayyan Der Auftritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Beginn der Fußball-WM in Katar sorgt weiter für Kritik. Der dänische Sportdirektor ist „schockiert“.

Bei einer Pressekonferenz in Doha hatte Infantino den Europäern am Vortag unter anderem eine „Doppelmoral“ vorgeworfen, weil sie ständig die Menschenrechts-Situation im Land des WM-Gastgebers kritisieren würden. „Ich fand es beschämend. Das ist der Mann, der das Bild des Fußballs prägt und der eigentlich zeigen könnte, was Fußball bewirken kann“, sagte Möller.

Sorgen über Zukunft der FIFA und des Fußballs

Der frühere WM-Spieler glaubt auch nicht, dass die Austragung der Weltmeisterschaft in Katar nachhaltig etwas an der Menschen- und Arbeitsrechtslage in dem autokratisch geführten Land verbessern wird. „Glauben Sie, es ist durch die WM etwas besser geworden in Brasilien? Glauben Sie, es ist durch die WM etwas besser geworden in Südafrika?“, sagte Möller. „Lasst uns sehen, was in Katar passiert, wenn die Scheinwerfer nicht mehr auf dieses Land gerichtet sind. Ich bin nicht überzeugt.“