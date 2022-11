Fußball-WM in Katar : Brasiliens Neymar-Frage - Wer ersetzt den Superstar?

Doha Antony? Rodrygo? Gabriel Martinelli? Oder etwas defensiver? Brasiliens Coach Tite stehen etliche Alternativen für den verletzten Neymar zur Verfügung. Aber wen stellt er gegen die Schweiz auf?

„Auf geht's“, schrieb der Fußball-Superstar, der mit aller Macht an seinem Comeback bei der WM in Katar arbeitet. Am Montag (17.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Schweiz wird er der Seleção aber definitiv noch nicht helfen können. So stellt sich für Nationaltrainer Tite die Frage: Wer ersetzt ihn? Und wie?