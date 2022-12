Nach WM-Aus : Australiens Trainer Arnold lässt Zukunft offen

Australiens Cheftrainer Graham Arnold gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Ar-Rayyan Al-Rajjan - Australiens Nationaltrainer Graham Arnold hat seine Zukunft nach dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-WM in Katar offen gelassen.

Er werde erst mal Urlaub machen und „dann wird man sehen, was passiert“, sagte der 59-Jährige nach dem 1:2 gegen Titelmitfavorit Argentinien. Er habe bisher nicht darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Er brauche erst mal eine Pause, so Arnold. Sein Vertrag als Coach der Socceroos endete mit dem Turnier in Katar.